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瑞昱法說會／去年賺接近三個股本 本季展望正向穩定

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠瑞昱（2379）於5日召開法說會，該公司公布去年第4季每股純益為6.63元，去年賺進接近三個股本。展望本季，雖然工作天數較少，但該公司的展望依然維持穩定與正向。

瑞昱去年第4季合併營收為263.45億元，季減14.3％、年增16.6％，其中PC與非PC業績比重為31比69，獲利為34億元，季減22.3％、年增55.9％，每股純益為6.63元。

瑞昱去年合併營收為1,133.94億元，年增19.1％，獲利152.92億元，年增67.1％，每股純益為29.82元。全年毛利率達50.4％，年增7.6個百分點。

展望本季，雖然工作天數較少，不過瑞昱表示，有客戶端短期庫存回補需求。

每股純益 瑞昱

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