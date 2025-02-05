大立光營收／1月49.47億元、月減12.2% 為同期新高

大立光（3008）5日公布今年元月營收49.47億元，月減12.2%、年增10.63%，為同期新高。

大立光預期，2月拉貨動能較元月下滑，惟今年前兩個月營收將優於去年同期，維持上次法說會展望。

機器人題材夯，大立光董事長林恩平日前首度證實，人型機器人已送出產品並通過驗證，目前不只一家客戶，至於工業機器手臂正設計中。

林恩平表示，機器人、機器視覺等應用多以5P（五片塑膠鏡片）為主，規格沒有手機高，但人形機器人有加防撞、夜視等需求，目前大立光已參與其中，且不只一家客戶，大立光將以模組方式出貨，目前正在測試後段軟體中，至於工業機器手臂也正設計中，因為沒有觸覺，對同軸度要求高，這與後段軟體關聯度高。