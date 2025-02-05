群電營收／1月26.95億元 年減2.9%

電源大廠群電（6412）公布2025年1月營收26.95億元，年減2.9%，月減17.5%，主因農曆春節長假影響工作天數所致。

公司表示，今年農曆過年落在1月，因基期不同，因此1月營收較去年同期略減。在產品組合方面，雖然傳統筆電進入淡季，但是High power/伺服器電源和智慧低碳解決方案在1月份都有雙位數的年增表現，扮演關鍵的營收支撐角色。

展望後市，公司看好2月起營收可望自谷底逐月回升，尤其是配備輝達（NVIDIA）新世代RTX50系列GPU的電競筆電即將上市，可望對公司的高階電競筆電電源帶來新一波升級需求，公司預期第1季營收有機會呈現小幅年增，為今年的營運成長奠定基礎。

據了解，配備新世代GPU的電競筆電功率需求將較上一代增加，使得高階電競筆電的瓦特數將較上一世代提升30-50W左右。預期自2月份開始公司籌備已久的380W-400W筆電電源即將開始大量出貨，挹注公司大瓦特數筆電電源的ASP及營收動能。

公司也強調，新的一年全球政經局勢充滿變數與挑戰，公司也需要以更多元的布局以及更敏捷的戰略因應。尤其是2月1日，美國總統川普簽署行政命令，將對大陸進口貨物課徵 10% 關稅，這對筆電供應鏈是很大的挑戰。不過，群光電能身為美系一線品牌在東南亞生產的指定供應商，很早就做好大陸廠區外的備援生產計畫，未來公司將透過大陸、泰國雙核心製造基地，展現韌性，提供客戶即時且全方位的產品與服務，進一步強化群光電能在全球電源供應鏈中的競爭優勢與關鍵地位。