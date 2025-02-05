機器人回來了！ 台灣精銳、大銀微等七檔攻漲停

DeepSeek低成本AI模型推出將加速邊緣AI應用百花齊放，其中機器人更是大贏家，5日機器人概念股齊漲，多達七檔盤中漲停亮燈，包括台灣精銳（4583）、大銀微系統（4576）、IKKA-KY（2250）、研華（2395）、亞光（3019）、和椿（6215）和全球傳動（4540）等。

法人表示，DeepSeek的出現使得AI模型訓練成本下降，AI服務的成本、價格也會跟著下降，將加速AI服務的使用率、滲透率快速上升，AI應用可以更快速落地，AI產業生態系從雲走向端是必然的趨勢，推動AI手機 /PC、機器人、工業4.0、電動車或其他Edge AI等應用。

DeepSeek的出現加速AI應用普及，機器人時代的來臨可能更為接近，市場預估到2036年協作型機器人市場規模將達661億美元，年複合成長率33.6%；人型機器人在2030年市場規模將達到147.6億美元，年複合成長率達29.8%。

精密行星減速機大廠台灣精銳2024年12月合併營收2.36億元，年增13.4%，為連六個月呈年增正成長；累計全年合併營收29.59億元、年增10%。TESLA、Figure AI、Boston Dynamics等科技大廠陸續推出人形機器人，其關節均須使用減速機，而台灣精銳行星式減速機品質已直追德國同業，成本控制實力為重要競爭利基。

大銀微系統12月合併營收2.36億元，月增17.94%、年增63.2%。第4季合併營收6.19億元，季增3.6%、年增13%。累計2024全年合併營收22.53億元、較2023年同期的21.7億元，增幅3.8%。

上銀（2049）與大銀微系統布局機器人多年，上銀表示，目前根據特殊產業應用需求而開發的客製化機器人需求很大，在晶圓機器人及半導體的布局方面，上銀晶圓機器人的關鍵零組件，都由HIWIN(上銀+大銀微系統)自行研發製造，軟硬體垂直整合。