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迅得半導體PCB業績進補 股價亮燈漲停

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
迅得董事長王年清。記者尹慧中攝影
迅得董事長王年清。記者尹慧中攝影

半導體PCB相關系統整合設備商迅得（6438）受惠於半導體PCB業績進補，5日股價持續反彈並亮燈漲停，衝上232元。迅得1月營收已創19個月新高，公司預期首季可望淡季不淡並逆勢較去年第四季呈現季成長不受工作天數影響。

迅得日前公布1月營收5.09億元，月增逾19%，年增19.19%。

迅得董座王年清日前預期本季營運持續季增，2025年首季淡季不淡，並看好來自先進封裝CoWoS設廠需求以及PCB海外市場商機兩大成長動能。

迅得攜手家登（3680）在半導體在地供應鏈聯盟持續推進，王年清先前說，公司持續擴大產品線應對半導體客戶群如封測、上游材料矽晶圓廠等需求，由於主要半導體客戶積極擴廠、增建資本支出，樂觀預期2025年純半導體自動化營收可望穩定提升。

除了半導體，PCB東南亞設廠也有新商機。王年清說，泰國是2025年PCB訂單重點出貨地，旗下泰國廠（SAT）有望發揮策略優勢，並已在2024年準備就緒加入營運。

PCB 半導體 迅得

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