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智邦目標價 大摩喊850元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

外資法人紛紛於報告中點讚智邦（2345），在ASIC發展及對機架級解決方案需求增長下，營運有望受到帶動，摩根士丹利（大摩）給予智邦「優於大盤」評等，目標價850元。

大摩報告中解釋，隨AI採用率上升及ASIC加速器日益普及帶動的數據流量增長，智邦因此受益，且從長遠來看，透過利用其客戶關係與系統設計能力，智邦在AI部署的端到端解決方案方面也將看到更好機會。

大摩指出，網通大廠Celestica去年第4季業績優於預期，並上調2025年財測，因此強化對智邦的正面看法；Celestica是智邦在白牌網路交換機領域中最大同業者之一，同時也是主要的ASIC伺服器組裝商之一。

另外，大摩表示，作為唯一的AI加速器供應商，智邦在2024年下半年受惠AI加速器出貨量顯著攀升。估計AI加速器模組業務營收貢獻度，可能已提高至約30％。

在各大外資券商報告中，目前以花旗證券給予智邦目標價最高，達950元，花旗表示，預計智邦今年至明年將持續為Amazon增加AI加速器產量，並且在交換機方面，智邦已於去年第4季開始為亞馬遜生產800G交換機，預計在加速遷移情況下，貢獻將持續擴大，預期智邦將贏得新CSP客戶開關項目，將為營運成長額外動力。

花旗指出，以轉速計算，預測智邦今年800G交換器將達到總量的16%左右，AI加速器將達42%左右。

長期來看，智邦隨著超大規模業者部署更多ASIC加速器，該業務應能持續受益於此趨勢。根據預測，2023年至2030年間，ASIC加速器營收將以34％年複合成長率（CAGR）擴張，並將占到總額3,430億美元的雲端AI運算營收的15％。

AI 智邦

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