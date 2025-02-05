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友達2月13日法說 聚焦獲利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

友達（2409）昨（4）日公告將在2月13日召開董事會，提報2024年度個體暨合併財報，當天舉行2024年第4季法說會，2024年能否轉虧為盈是各界關注焦點。

友達去年合併營收2,802.78億元，年增13%，累計前三季毛利率8.87%，年增7.53個百分點。稅後純損46.83億元，較前年同期虧損收斂；每股淨損0.61元。

友達去年將台南廠賣給美光，處分利益約47.18億元，業外收益已於去年底入帳。對去年前三季累計稅後純損46.84億元的友達是獲利大補丸，第4季若能損益兩平，全年獲利在望。

友達董事長彭双浪先前表示，2025年在同業「按需生產」及商用機種回溫及預期換機潮的帶動下，對今年產業供需相對樂觀。

川普關稅大刀揮向歐盟，汽車業首當其衝，賓士、BMW等車廠都中鏢，近年面板雙虎都布重兵於車用顯示器，勢必受影響。友達指出，汽車供應鏈龐大，亦涉及最後整車生產地，友達客戶跨歐美日韓，目前尚待觀察。

友達

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