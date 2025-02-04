宇瞻、達興材料法說聚焦
上市公司陸續公布2024年年報。根據臺灣證券交易所統計，2月將有兩家上市公司赴證交所舉辦法人說明會，分別為宇瞻（8271）、 達興材料，時間分別是21日、26日；今年來迄今，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理 52場法人說明會。
記憶體模組廠宇瞻科技近年來跨足光學檢測以及量測設備領域，進軍半導體領域成為營運新亮點；達興材料近年亦轉進半導體材料領域，已有五至六項產品進行量產，預計今年可進一步提升至十項，其中雷射離型液、清洗液、光阻剝離液已獲客戶採用，出貨逐季放量。
為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所規定本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。
證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言