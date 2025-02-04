宇瞻、達興材料法說聚焦

上市公司陸續公布2024年年報。根據臺灣證券交易所統計，2月將有兩家上市公司赴證交所舉辦法人說明會，分別為宇瞻（8271）、 達興材料，時間分別是21日、26日；今年來迄今，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理 52場法人說明會。

記憶體模組廠宇瞻科技近年來跨足光學檢測以及量測設備領域，進軍半導體領域成為營運新亮點；達興材料近年亦轉進半導體材料領域，已有五至六項產品進行量產，預計今年可進一步提升至十項，其中雷射離型液、清洗液、光阻剝離液已獲客戶採用，出貨逐季放量。

為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，證交所規定本國上市公司每年應至少在境內自辦或受邀參加一次法說會。

證交所表示，法說會是上市公司對外溝通的管道之一，除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展或挑戰外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。