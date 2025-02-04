富鼎2024年每股賺4.8元

泛鴻海集團MOSFET廠富鼎（8261）昨（4）日舉行法說會，公布去年第4季獲利1.88億元，為近九季最佳，季增21.3%，年增175.8%，每股純益1.6元；2024年全年稅後純益5.66億元，年增71.7%，每股純益4.8元。

展望2025年營運，富鼎總經理張嘉帥表示，看好電源供應器領域會有較大成長。法人估，富鼎2025全年營收將力拚年增雙位數百分比。

就短期營運而言，張嘉帥指出，美中貿易戰延燒帶動2024年11月至12月有PC的急單顯現，惟現階段客戶考量整體外在環境不確定性因素恐延續一陣子，因此多在觀望，僅進行正常安全庫存水位備貨。

富鼎以MOSFET為主力產品，以產品組合來看，低壓產品占42%、中壓占32%、高壓占24%、其它占2%；以產品結構來看，2024年第4季SPS（電源供應器）占比49%、computing占25%、風扇IC占12%、顯示器占5%、其他占9%。

業界指出，富鼎是台廠少數專注中高壓MOSFET的廠商，過去幾年已切入伺服器供應鏈，直接供貨散熱與電源大廠，去年受惠散熱規格升級，富鼎相關業績也較前年倍增。

展望後市，法人看好隨著輝達（NVIDIA）下世代晶片功耗更高，對散熱需求只增不減，富鼎也可望續搭散熱商機，帶動相關業績續揚。

此外，在現階段GPU／CPU效能大躍進之下，功率元件逐步走向高整合型DR MOS，富鼎正攜手夥伴共同開發，瞄準下世代商機。

業界分析，輝達最新AI晶片GB200在功耗大增，單顆就超過1000瓦，必須採用更強效的散熱解決方案，推升散熱規格大升級，除了導入更多風扇外，也加入液冷解決方案，使得散熱相關供應鏈迎來爆發成長期，富鼎也沾光。富鼎昨天股價漲3.4元、收84.2元。