DeepSeek 效應 資服股吸金

中國大陸AI新創公司DeepSeek一亮相就撼動全球傳統AI股，衝擊股價表現， 台股也不例外，不過，資服股卻是吸引資金推進，在買盤追捧下，農曆年後開紅盤以來持續成為盤面上的亮點，邁達特（6112）、資通、華經、驊宏資、訊達、 凱衛等昨（4）日盤中皆亮燈漲停，表現亮眼。

台股農曆年後開紅盤日大跌，昨天止跌，台積電昨天盤中漲幅逾2%，在台積電領軍下，矽智財股、資服股成為盤面上的指標族群，尤其是DeepSeek的成功，資服股商機爆發，吸引資金搶進資服股。

統計集中市場各類股表現，資服股盤中漲幅4.3%，居各類股漲幅冠軍， 櫃買市場資服股盤中漲幅3.3%， 同樣領先其餘類股；集中市場包括邁達特、資通、華經都亮燈漲停，漲幅逾5%的還有三商電、凌群， 零壹盤中漲幅逾3%。

櫃買市場資服股則有驊宏資、叡揚、訊達、 凱衛等盤中亮燈漲停，漲幅逾5%的有大綜、緯軟、系微、東捷資訊等。