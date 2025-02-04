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海柏特2025年拚績增三成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下海柏特（6884）搶攻維修商機，昨（4）日宣布攜手台灣線上零售龍頭momo富邦媒推出momoBOOK電子書閱讀器售後維修服務。展望後市，隨著台灣維修服務業務擴大，加上海外市場持續成長，海柏特目標今年業績維持成長三成。

海柏特表示，致力於3C產品的售後服務，已獲逾50家國際品牌的服務授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電及電子書等。此次與富邦媒合作，將為更多消費者提供電子產品一站式售後服務。

隨著數位閱讀需求的提升，電子書閱讀器市場迎來全新發展機遇。根據日商環球訊息（GII）全球市場調查，2024年全球電子書閱讀器市場規模達73.6億美元，預估未來五年內將突破百億美元。

海柏特將同步於北中南三個服務中心提供官方授權維修服務，並於線上報修平台設立momoBOOK專區，提供簡單易用的報修功能與修繕進度查詢服務，確保消費者的售後體驗快速且安心。未來也將攜手合作夥伴建立完整的電子書閱讀器服務生態圈，延長電子書產品使用周期。

富邦媒 閱讀 電子書

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