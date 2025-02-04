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環宇去年12月 EPS 0.31元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

三五族半導體廠環宇-KY（4991）因近期股價波動劇烈，遭列警示股，昨（4）日公告自結數，去年12月稅後純益3,500萬元，前年同期則是虧損，單月每股純益0.31元。

環宇股價自去年12月中開始上漲，從低點90元一路狂飆到最高曾到145元，波段漲幅高達六成，後續在高檔盤整，成為台股焦點，昨天下跌4.5元，收121元。

展望未來，環宇總執行長暨總裁安寶信曾在法說會上表示，受惠資料中心需求火熱，800G光模組出貨量明顯升溫，終端客戶涵蓋四大CSP（雲端服務供應商），預期今年出貨量將進一步放大。

據悉，環宇今年KGD產品主要出貨給AI資料中心應用，目前終端雲端大廠需求很大，包括Google、Meta的需求量都優於預期，而環宇的產品都已切入四大CSP，今年出貨動能會比今年更強勁。

針對未來KGD產品產能規劃，環宇認為，若從磊晶、晶片生產、後段切割等方面考量，現階段一個月產能約2,000萬顆，產能還算足夠，因此尚未有擴產計畫，後續視市場變化而定。

環宇 雲端服務

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