近兩年零售媒體聯播網（RMN）技術在電商業界受重視，業者積極投入相關領域。富邦媒（8454） 去年就將RMN、直播與mo店+列為三方向，今年則喊出RMN與mo店+是兩大驅動營收方向。電商全通路解決方案業者91APP也在去年底發表RMN3.0技術，進軍RMN廣告服務。

研調機構eMarketer估計，2024年全球RMN市場規已占全球數位廣告比重逾兩成，成為快速興起的行銷數位通路。

國內電商龍頭momo購物、美食外送平台foodpanda、實體通路新光三越和全家超商紛紛投入此市場。統一去年連續投資Yahoo電商與網路家庭，其中網路家庭的RMN服務在去年下半年開始試營運，未來是否加入統一相關RMN技術規劃受到關注。

LINE台灣去年底也宣布，攜手統一集團旗下統一數網，利用LINE RMN Solution加大行銷力道，預計今年上半年納入統一超商OPENPOINT的1,800萬會員數據。

電商廣告代投放、代操業者也積極投入RMN服務，幫品牌或零售商進行更多廣告投放。91APP代營運服務涵蓋品牌官網經營、數位廣告操作等，近期喊出「RMN3.0」 ，導入AI技術，91APP董事長何英圻表示，零售AI廣告時代來臨，91APP正式進軍RMN市場，是目前台灣數位廣告市場，首家提供一站式零售AI「RMN3.0」的服務商。

91APP指出，「RMN1.0」聚焦站內廣告流量、「RMN2.0」聚焦站外媒體聯播網，「RMN3.0」技術則是以旗下零售AI「jooii」，融合長期耕耘的零售電商OMO場景及跨域不同類型標籤，以去識別化方式，透過第一方與第三方多元數據運算，一站式讓全媒體全通路可自動精準投放廣告、自動生成洞察分析等，使零售AI為電商經營與數位行銷助攻。