LINE Pay 2024年賺一股本

台灣最大行動支付業者 LINE Pay（7722）因近日股價衝高，達公布注意交易資訊 標準，昨（4）日公布相關財務資訊。LINE Pay去年12月單月每股純益0.41元，2024年全年每股純益10.41元，賺一個股本並創新高；股價昨天上漲4元，收797元。

LINE Pay上市兩個月來股價表現極具戲劇化，去年12月5日以520元改掛上市，隨後股價連續下跌，一度跌到盤中426元的低點。受惠於去年底消費景氣旺盛，LINE Pay股價一路回升，從低點438元連續上漲，即使在2月3日開紅盤當天大盤重挫，LINE Pay盤中股價突破近一年來高點衝破800元，成為少數收紅個股，昨天盤中大漲至811元，再下殺到755元，最後仍收紅，小漲4元，收797元。

LINE Pay董事長丁雄注先前在上市前業績發表會時表示，今年除持續擴大在台灣業務，同時積極推動雙向跨境支付，擴展海外支付版圖。LINE Pay在今年1月16日發布重訊，通過子公司業務申請及籌備處授權案，據了解，應與申請電子支付執照有關，將以子公司形式經營電支業務。

LINE Pay目前主要業務包括第三方支付、聯名卡／點數回饋卡、金融產業合作、廣告銷售、票券發行與銷售；在營收結構上， 收入主要來源為手續費收入，占營收比重逾八成；金融推廣合作收入占12%，以及廣告行銷平台收入占3%。LINE Pay用戶數已突破1,270萬戶，在台灣有超過57萬處支付據點。

根據LINE Pay公告，去年12月營收6.17億元，年增40.5%，稅前淨利3,500萬元，年增84%，歸屬母公司淨利2,800萬元，年增1.81倍，每股純益0.41元。2024年第4季營收17.6億元，年增30.4%，稅前淨利2.14億元，年增46.5%，歸屬母公司淨利1.68億元，年增44.8%，每股純益2.68元。去年全年營收62.9億元，歸屬母公司淨利6.47億元，每股純益10.67元。去年全年營收、獲利、每股純益均創高。