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大摩看智邦：ASIC加速器未來看旺 目標價850元
摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，有鑒於網通大廠天弘科技（Celestica）在AI ASIC發展下，近日上調今年財測，因此認為在ASIC的發展以及對機架級解決方案需求增長下，智邦（2345）有望受到帶動，給予「優於大盤」的評等，目標價850元。
大摩於報告中解釋，隨著AI採用率上升以及ASIC加速器日益普及所帶動的數據流量增長，智邦將因此受益，並且從長遠來看，透過利用其客戶關係與系統設計能力，智邦在AI部署的端到端解決方案方面也將看到更好的機會。
另外大摩表示，作為唯一的AI加速器供應商，智邦在2024年下半年受惠於AI加速器出貨量的顯著攀升。估計AI加速器模組業務的營收貢獻度，可能已提高至約30％。
從長期來看，智邦隨著超大規模業者部署更多ASIC加速器，該業務應能持續受益於此趨勢。根據預測，2023年至2030年間，ASIC加速器營收將以34％的年複合成長率（CAGR）擴張，並將占到總額3430億美元的雲端AI運算營收的15％。
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