快訊

盼低調送別大S…小S透過經紀人發聲：返台時間不對外公開

內埔鄉連2年同1人抽到汽車 數學老師：機率和中威力彩頭獎相近

聽新聞
0:00 / 0:00

大摩看智邦：ASIC加速器未來看旺 目標價850元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
智邦科技總部。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
智邦科技總部。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，有鑒於網通大廠天弘科技（Celestica）在AI ASIC發展下，近日上調今年財測，因此認為在ASIC的發展以及對機架級解決方案需求增長下，智邦（2345）有望受到帶動，給予「優於大盤」的評等，目標價850元。

大摩於報告中解釋，隨著AI採用率上升以及ASIC加速器日益普及所帶動的數據流量增長，智邦將因此受益，並且從長遠來看，透過利用其客戶關係與系統設計能力，智邦在AI部署的端到端解決方案方面也將看到更好的機會。

另外大摩表示，作為唯一的AI加速器供應商，智邦在2024年下半年受惠於AI加速器出貨量的顯著攀升。估計AI加速器模組業務的營收貢獻度，可能已提高至約30％。

從長期來看，智邦隨著超大規模業者部署更多ASIC加速器，該業務應能持續受益於此趨勢。根據預測，2023年至2030年間，ASIC加速器營收將以34％的年複合成長率（CAGR）擴張，並將占到總額3430億美元的雲端AI運算營收的15％。

AI 智邦

延伸閱讀

大摩挺台積 目標價1,388元

聯詠目標價 大摩喊630元

面板價揚 大摩挺群創

ASIC和光通訊是今年AI主流

相關新聞

大摩看智邦：ASIC加速器未來看旺 目標價850元

摩根士丹利（大摩）於最新報告中表示，有鑒於網通大廠天弘科技（Celestica）在AI ASIC發展下，近日上調今年財測...

台積電領軍反彈至1100元 市值重返逾28兆元

台積電（2330）今日股價反彈，領軍大盤上攻，一度反彈至1,100元，市值並重返逾28兆元。

機器人+歐盟關稅轉單利多 上銀盤中大漲逾7%

美國總統川普的關稅大刀下個目標將砍向歐盟。川普2日強調，他「肯定」會對歐盟施加新關稅，歐盟是全球工具機重要出口地，一旦被...

富邦媒衝刺核心三戰略

富邦媒（8454）昨（3）日舉行開工儀式，富邦媒董事長蔡明忠強調將推動產業升級，帶領台灣電商產業邁向全球視野的新高度。

敦吉連四年賺逾半股本

零組件暨通路商敦吉（2459）昨（3）日公布去年自結毛利率28.46%，年增9個百分點，創歷史新高，稅後淨利5.73億元...

訊連秀 AI 新應用

訊連（5203）旗下AI與擴增實境（AR）廠玩美移動再秀新AI應用，推出AI捲髮分析儀（AI Frizzy Hair A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。