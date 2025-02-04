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信邦1月營收27.59億元 創歷年同期新高

中央社／ 台北4日電

打破春節連假魔咒，連接器線大廠信邦今天公布1月營收新台幣27.59億元，較去年同期成長1.84%，創歷年同期新高，也比去年12月增加3.99%。

信邦指出，今年農曆春節較早，1月工作天數較去年同期減少1週，但營收仍逆勢成長，主因公司有掌握到客戶端需求，去年第4季產業淡季時，先將春節假期的產能缺口提前安排於第4季生產，客戶去年底盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中在連假前出貨。

以產品別來看，通訊及電子周邊產業1月出貨較去年同期成長12.32%，年增動能最強；其次是工業應用產業1月出貨年增10.89%；汽車產業也年增2.04%。不過綠能產業今年1月出貨較去年同期減少10.92%；醫療產業1月出貨也微幅年減。

如果以月增率來看，綠能、汽車和醫療產業動能最強，月增率全超過2成；通訊及電子周邊產業因進入產業淡季，1月出貨月減30.28%。

產業別銷售分布方面，工業應用產業占信邦合併營收比重29.06%排第1；綠能產業占26.36%；其他通訊及電子周邊產業占比18.18%，汽車產業17.99%，醫療及健康照護產業8.41%。

信邦 綠能

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