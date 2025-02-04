信邦營收／1月27.59億元 創同期新高、年月雙增

電子零組件廠商信邦（3023）4日公布自結1月合併營收為27.59億元，歷年同期新高，較去年1月27.10億元成長1.84%，與去年12月26.53億元成長3.99%。

信邦指出，1月份因農曆假期，實際工作天數較去年同期少一周，但營收表現上，卻較去年同期成長1.84%，主要係公司長期耕耘客戶及充分掌握客戶端的需求，於第4季產業淡季時，將農曆假期所產生的產能缺口，提前安排於第4季生產，在新年度的開始，將客戶端去年盤點遞延的出貨及農曆假期間生產的需求，集中於1月的前3周出貨。

信邦醫療產業1月之出貨分別較去年同期減少2.00%及去年12月成長21.07%；汽車產業1月之出貨分別較去年同期成長2.04%及去年12月成長32.18%；綠能產業1月之出貨分別較去年同期減少10.92%及去年12月成長40.35%；工業應用產業1月之出貨分別較去年同期成長10.89%及去年12月減少5.50%；通訊及電子週邊產業，因屬產業淡季，1月之出貨分別較去年同期成長12.32%及去年12月減少30.28%；整體在醫療、汽車及綠能等產業銷售成長的帶動下，1月合併營收27.59億元，為歷年同期之高點。

產品別銷售比重，連接線組生產銷售占合併營收76.03%；連接器及零組件銷售占23.97%。

產業別銷售分布，工業應用產業占合併營收29.06%；綠能產業占26.36%；通訊及電子週邊產業占18.18%；汽車產業占17.99%；醫療及健康照護產業占8.41%。