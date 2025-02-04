台積電領軍反彈至1100元 市值重返逾28兆元

台積電（2330）今日股價反彈，領軍大盤上攻，一度反彈至1,100元，市值並重返逾28兆元。

日前受台積電ADR過年期間累計跌逾4%拖累，台積電昨開盤補跌，大跌5.7%收1,070元，市值銳減1.68兆元，下跌65元，下跌單日金額創史上次高，終場換算市值滑落至27.74兆元。由於台積電占大盤比重約39%、近四成，換算下跌影響大盤逾320點。

外傳台積電下週10日將移師美國召開董事會，決議2024年第4季財務報告及現金股利。由於美國川普政府重要官員日前表示將對半導體加徵關稅，並多次點名台積電等，使得台積電美國動態持續成為焦點。

台積電日前法說會強調，美國新廠獲得了來自美國客戶、聯邦政府、州政府和市政府的堅定承諾和支持，已取得實質進展。美國亞利桑那州第1座晶圓廠已提前於2024年第4季採用4奈米製程進入量產，第2座和第3座晶圓廠正按計畫進行中，依據客戶需求，將採用更先進的製程技術，如3奈米、2奈米及A16製程技術。

台積電先前法說會也強調，所有的海外決策都是基於客戶的需求，因為他們重視一定的地域靈活性；此外， 也包含必要程度的政府支持。這是為了台積公司股東將價值最大化。 在美國台積電與美國政府有著長期的良好關係，此一關係甚至可追溯回2020年5月台積宣布亞利桑那州晶圓廠專案之前。