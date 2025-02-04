機器人+歐盟關稅轉單利多 上銀盤中大漲逾7%

美國總統川普的關稅大刀下個目標將砍向歐盟。川普2日強調，他「肯定」會對歐盟施加新關稅，歐盟是全球工具機重要出口地，一旦被美國重課關稅，上銀（2049）、大銀微（4576）等台灣工具機業者可望迎來美國市場千億轉單，加上機器人應用題材，上銀4日盤中大漲逾7%，大銀微系統漲逾4%。

川普2日傍晚表示，「絕對會」對歐盟施加關稅，且時間點「應該會很快」他並再次批評美國對歐盟貿易逆差，以及歐盟對美國汽車與農產品進口不足。

由於歐盟包括德國、義大利等，都是工具機出口大國，一旦被美國課予高關稅，台灣工具機業者可望迎來美國市場轉單。業界認為，美國對歐盟加徵關稅，台灣等於撿到大便宜，美國去年成為台灣機械業的第一大出口國，比重達24.6%。隨著美國有意對歐盟發動關稅戰，轉單效益發酵下，我機械業對美出口比重可望持續擴大。

上銀董事長卓文恒表示，川普就任後推動美國製造，且加徵關稅可能會促使廠商轉移生產基地到美國，預期也會帶動相關機械設備及關鍵零組件的需求。

此外，DeepSeek的出現加速AI應用普及，機器人時代的來臨可能更為接近，上銀布局機器人多年，並長期供貨機器人關鍵零組件給黃仁勳點名的波士頓動力。據了解，上銀與波士頓動力合作已有四、五年時間，供應機器狗的腿部骨頭關鍵零組件-滾珠螺桿等。

上銀透露，目前有多家美系、日系機器人供應鏈大廠，正與上銀集團洽談合作，將由上銀供應諧波減速機、滾珠螺桿等產品。上銀與美系機器人新創公司合作開發的AI物流機器人，目前已進入最後驗證與測試階段，預計今年下半年小批量生產。

上銀今一度大漲至312.5元，盤中漲幅逾7%，收復月線，成交量放大至破萬張；大銀微系統則上漲逾4%，收復所有均線。