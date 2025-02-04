老AI怎麼了？ 廣達、奇鋐的股價都跌回1年前

中國大陸AI新創公司DeepSeek橫空出世撼動全球傳統AI股，繼蛇年紅盤日台積電（2330）相關供應鏈及AI股重挫之後，4日大盤反彈，但廣達（2382）、奇鋐（3017）仍是下跌，統計包括廣達、奇鋐、 緯創（3231）、緯穎（6669）、雙鴻（3324）、川湖（2059）等老AI股，股價甚至跌回1年前的價位。

DeepSeek推出較低成本的AI模型，讓市場懷疑是否有必要投入大量資源追求高效能AI晶片；國內投顧法人表示，DeepSeek出現將使AI模型訓練成本下降，AI服務的成本、價格也會跟著下降，將可加速AI服務的使用率、滲透率快速上升，AI應用可以更快速落地。

國內投顧法人認為，AI產業生態系從雲走向端是必然的趨勢，推動AI手機 /PC、機器人、工業4.0、電動車或其他Edge AI等應用。

彭博分析師則指出，DeepSeek等低成本模型可望驅動更廣泛的AI技術採用，AI推論晶片將被大量部署於PC、智慧手機和頭戴裝置等個人裝置。

不過，台股農曆年封關期間，傳出DeepSeek打造出媲美ChatGPT的AI模型，並且號稱成本僅560萬美元，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，也造成台股蛇年開紅盤日大跌，由台積電領跌，AI股也是一片慘兮兮。

台股4大盤止跌，AI股雖是漲跌互見，緯創、緯穎、緯軟（4953）盤中上漲，緯創面臨百元關卡保衛戰，早盤以101元開出，一度下滑至100元，盤中力守紅盤， 若以目前股價位置來看， 已經跌落至1年來的低點。

廣達仍是下跌早盤以242元開出，下跌1元，一度拉至平盤243元，盤中一度下滑至235元，盤中跌幅逾2%，統計目前股價，也是回跌至1年來的低點附近。

散熱股的奇鋐也是跌落至1年來的低點，早盤以519元開低，雖一度翻紅至524元，但盤中再往下殺，一度下跌至486元， 跌破500元關卡， 盤中跌幅逾3%；雙鴻（3324）也跌回近1年的低點，盤中跌幅逾1%；健策（3653）盤中則是遭摜殺至跌停1,125元。

川湖早盤以1,395元開高，一度拉升至1,405元， 盤中力守紅盤，不過， 統計目前股價也逼近1年來的低點。