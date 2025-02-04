大宇資手遊報喜 Q2喊衝

遊戲研發商大宇資（6111）昨（3）日宣布，取得S級手機遊戲《無盡夢迴》台港澳與東南亞地區代理權，產品預計第2季上市，藉此衝刺上半年營運成長。

據悉，《無盡夢迴》以夢境冒險為題材，玩家化身捕夢者，穿梭神秘詭譎夢境世界，每位夢靈都有獨特故事背景和特殊技能，玩家可以自由選擇與這些風格迥異的夢靈並肩作戰。

《無盡夢迴》去年在中國大陸市場開啟事前預約後就取得排行榜第一名，同年11月底正式公測後，迅速登上Apple Store榜首，並累計破千萬名註冊玩家，展現驚人的市場吸引力，被列為S級手機遊戲產品。

大宇資表示，未來《無盡夢迴》在台灣上市後，也會推出專屬在地化版本，提供更具共鳴的遊戲內容，並期盼成為公司上半年遊戲業務營收主力。