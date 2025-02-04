精測1月業績月減15% HPC 接單熱

半導體檢測介面解決方案大廠精測（6510）昨（3）日公布元月營收3.81億元，雖然月減15.5%，仍是歷年同期最佳，年增63.1%。精測表示，本季將延續上季來自AI帶動的高效能運算（HPC）訂單熱度，預估將為歷年最旺的第1季，奠定今年營運優於去年的基礎。

精測指出，元月接單持續暢旺，惟受春節連續假期導致工作天數減少影響出貨及營收認列，預期受到季節性因素影響的業績將自本季底恢復成長動能。整體來看，本季營運雖會較上季下滑，但將優於歷年同期。

精測表示，元月HPC相關測試板出貨強勁，占總營收逾四成；智慧手機應用處理器（AP） 、射頻晶片（RF）等探針卡接單受季節性因素影響，營收占比約20%至25%。

精測認為，在可預見的未來，AI應用需求強勁正加速HPC相關晶片更新迭代，該公司高速測試板因應客戶需求亦快速推陳出新，今年首季開始供應次世代HPC晶片所需測試板。

此外，次世代AP晶片測試探針卡亦自本季末開始出貨。