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毅嘉1月營收微增 淡季傳佳音

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

毅嘉（2402）昨（3）日公告元月營收7.94億元，月增0.3%，年增16.4%，在傳統淡季下仍開出新春紅盤業績。

展望未來，毅嘉指出，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流。

毅嘉強調，車用電子解決方案將扮演重要地位，該公司近年來致力於轉型成為全模組解決方案供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴。

另外，為因應全球供應鏈重組及客戶「中國+1」需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地預計今年第3季度完工並投入量產，預期將可帶動毅嘉今年營運持續挑戰新高。

毅嘉 車用電子

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