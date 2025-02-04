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宣德大股東轉讓持股
宣德（5457）昨（3）日公告，大股東香港商聯滔電子申報轉讓8,000張宣德股票。聯滔電子原持有宣德股票5.19萬張，此次將透過鉅額逐筆交易轉讓8,000張，轉讓後，聯滔電子仍持有宣德股票4.39萬張。
針對大股東賣股，宣德昨天表示，主要是因應主管機關對港澳陸資投資比重上限從原本的33%降為30%以下的措施。目前研判，大股東後續應會將持股比重降至三成以下。
宣德受惠組裝業務穩定增加、連接器客戶進入新產品周期，以及新事業體的網通產品量產出貨，2024全年營收達226.25億元，年增35.40%，創新高。宣德認為，新廠區逐步到位，加上布局新產品有成，2025年營運目標至少年增雙位數百分比。
宣德看好，今年營運有三項成長動能。首先，該公司切入雲端家用AI鏡頭組裝，市場需求旺盛。其次，美國大型客戶全系列產品從家用系統、個人電腦，行動裝置及耳機等所有產品均改為TYPE C，宣德滲透率再度提升。第三，耕耘多年的美系企業用電聲客戶，也將會在今年下半年開始量產出貨。
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