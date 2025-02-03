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全民權證／微星 挑價內外10%

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理

微星（2377）受惠DeepSeek橫空出世帶動人工智慧個人電腦（AI PC）概念股想像空間，新春開紅盤股價逆勢大漲7.99%，以196元波段新高價作收。

DeepSeek等低成本模型可望驅動更廣泛的AI技術採用，AI推論晶片將被大量部署於PC、智慧手機和頭戴裝置等個人裝置，微星等AI PC概念股受惠勁揚。微星同時也是電競大廠，過去伺服器出貨以網通資安伺服器為主，輝達掀起AI伺服器浪潮後，微星去年推出輝達、英特爾與超微三大平台的AI伺服器，預計最快今年下半年放量，將帶動AI相關業績成長。

權證發行商建議，可挑選價內外10%以內、120天期以上的中長天期權證，透過靈活操作參與個股行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

AI 伺服器 微星

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