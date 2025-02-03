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全民權證／仁寶 選逾五個月
仁寶（2324）股價昨（3）日逆勢收紅，主因中國AI新創DeepSeek近期推出DeepSeek R1模型，市場普遍認為有助AI加速普及，而終端應用如AI PC將因AI推論成本降低，有利推升滲透率，PC品牌廠股價上漲，代工廠也受惠。
Windows 10將於今年10月終止支援，新一代AI PC陸續上市，IDC預測將帶動今年全球PC市場年增 6%。法人表示，隨AI推論模型開發成本下降，有助AI PC價格下調，提振消費者換機意願。仁寶今年在AI伺服器、5G和車用電子都將積極布局，乃至於因應川普上台，「美國製造」也在評估中。
權證發行商建議，可挑選價內外15%以內，有效天期150以上的權證介入。（統一證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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