聚陽、漢翔 瞄準逾90天

美國總統川普在台股新春休市期間對晶片課稅等談話，並較外界預期提早開打關稅戰，衝擊台股昨（3）日多數科技股表現，但川普相關政策受惠股再次成為盤面焦點，以聚陽（1477）、漢翔（2634）等股價表現來看，前者逆勢上漲，後者相對抗跌。

投顧法人表示，川普政府宣布提高對中國、加拿大、墨西哥等國關稅，也引來貿易對手國反制，將使美國通膨升溫，降息步調趨緩，導致美股走跌，台股氛圍可能暫轉保守。成衣雙雄之一的聚陽2025年訂單能見度高，目前訂單已可看到第3季，第1季有望呈現雙位數成長。針對川普上任後的關稅政策變化及轉單效益，聚陽先前對外強調多國產能優勢，目前全球有六個廠擴建中，今年將在印尼、越南、孟加拉等地新增產能，以靈活調整接單策略，為後續市場變局預留彈性。聚陽昨天股價逆勢上漲，大漲3.03%收在357.5元。

漢翔去年因高教機供應商無法準時提供關鍵零組件，有七架交機遞延。法人表示，漢翔在疫情期間爭取到不少新零組件品項，2025年新訂單將發酵，預料民用業務成長強勁、軍用業務持穩，全年營運成長動能有望轉強；此外，經濟部2024年9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，漢翔帶頭衝，全力推動無人機產業的全球化發展，也是盤面重要題材。漢翔昨天股價相對抗跌，小跌0.55%收在45.15元。

權證發行商表示，投資人如看好聚陽、漢翔等相關個股投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的權證。