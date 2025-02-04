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敦吉連四年賺逾半股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

零組件暨通路商敦吉（2459）昨（3）日公布去年自結毛利率28.46%，年增9個百分點，創歷史新高，稅後淨利5.73億元，年減5％，每股純益5.3元，連四年賺進逾半個股本入袋。

敦吉因通路事業群的光學讀取頭產品結束生命周期，導致該事業群去年營收明顯滑落，營收占比也大降。敦吉去年合併營收51.68億元，年減三成，其中，製造事業群的音圈馬達部件為最大營收來源，占比約達三成，其次為連接器及車用設備。

雖然整體營收下降，但在高毛利產品驅動下，帶動敦吉去年毛利率創新高。

敦吉去年第4季合併營收12.24億元，季減8%、年減35%，獲利1.23億元，季減13%、年減24％，每股純益1.08元。

製造事業群穩定成為敦吉的營運主力，去年營收占比55%，獲利占比高達75%，其中音圈馬達相關產品需求持續強勁。

另外，敦吉的驗證事業群去年在營收及獲利也繳出成長成績單，去年營收及獲利分別增長8%與9%，其中電磁相容測試業務表現尤為亮眼，相關營收年增幅度超過二成。

毛利率 營收

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