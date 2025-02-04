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富邦媒衝刺核心三戰略

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

富邦媒（8454）昨（3）日舉行開工儀式，富邦媒董事長蔡明忠強調將推動產業升級，帶領台灣電商產業邁向全球視野的新高度。

富邦媒指出，今年將以拓展mo店+合作生態圈，深化零售媒體網絡（RMN）、以及推進綠色物流體系三大核心戰略布局，重塑價值鏈，引領電商新生態。

蔡明忠表示，2025年富邦媒將憑藉深厚的市場洞察和技術實力，帶領電商產業邁向新高度。透過創新和數據的應用，讓消費者買得更輕鬆，幫助合作夥伴找到更多機會，為社會帶來長遠的正向影響。總經理谷元宏強調，面對日趨競爭環境，富邦媒將秉持「靈活應變、長期布局」的策略，確保每一項目標都能具體落地。

富邦媒公布三大核心戰略，其中，mo店+已成為富邦媒平台生態的重要支柱，商品數量突破百萬件，涵蓋豐富的地方特色品牌與中小型商家產品。

富邦媒運用精準數據分析與AI技術，去年推出momo Ads科技行銷技術，為品牌商和廣告主提供高度個性化的行銷解決方案。momo也將將透過智慧化路徑規劃、配送效率提升及碳排減量技術，將綠色物流的效益最大化。

富邦媒 生態 電商

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