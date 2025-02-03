外資看DeepSeek：AI GPU需求仍強勁 按讚八台鏈

DeepSeek攪亂原有AI領域一池春水，並重創相關人工智慧（AI）股。針對DeepSeek的影響，外資圈如摩根士丹利（大摩）、里昂證券等紛紛出具最新報告指出，對於AI前景仍抱持正面看法。在台廠中，台積電（2330）、聯發科（2454）、緯創（3231）、緯穎（6669）、祥碩（5269）、川湖（2059）、鴻海（2317）、台光電（2383）等AI供應鏈都獲得「優於大盤」評級。

外資法人指出，DeepSeek雖有其創新性，但並不會完全顛覆市場。由於微軟、Meta等國際雲端服務供應商（CSP）大廠並未因此改變資本支出目標，預期AI繪圖處理器（GPU）需求仍保持強勁。況且OpenAI還將推出更好的模型，使算力需求更臻強勁，加上DeepSeek擁有低成本優勢，也將促使AI需求更加普及。

大摩在DeepSeek問世之後已發布多篇相關研究報告，且與產業專家討論相關影響。大摩亞洲科技團隊認為，中國大陸AI將迎頭趕上。大摩半導體產業分析師詹家鴻重申對於聯發科「優於大盤」評級，著眼於聯發科是大陸智慧機邊緣AI的關鍵賦能者。

里昂則認為，大型語言模型（LLM）的競爭離結束仍太早，因此成本效率提高後，最終仍將用來訓練更智慧的模型。市場目前反應過度，但出口管制和關稅造成短期不確定性，可能進一步打壓整個台灣AI供應鏈的投資氣氛。

詹家鴻指出，大中華半導體股相當依賴輝達（NVIDIA）的AI GPU及特殊應用IC（ASIC）需求。微軟及Meta對本身AI資本支出及策略的看法是關鍵，預期大摩看好的亞洲半導體股票將像美國AI半導體股票一樣反彈。

大摩美股分析師摩爾（Joe Moore）調降輝達目標價，但維持「優於大盤」評級，且認為輝達Blackwell及其他AI產品的需求仍然強勁。詹家鴻指出，亞洲AI半導體股價比輝達便宜，例如台積電以2025年預估獲利來推算，本益比只有19倍，因此維持1,388元目標價及「優於大盤」不變。