快訊

五股7.3度 寒流發威16縣市低溫特報 周五強烈冷氣團再接力

墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普宣布 對墨西哥關稅延後一個月實施

聽新聞
0:00 / 0:00

全家、統一超業績強強滾

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北報導

受惠年節期間長達九天連假，超商雙雄業績強強滾，其中，全家（5903）與統一超7-ELEVEN鮮食、咖啡等業績成長向上。另外，交通幹道型商場業績較去年成長二至三倍，表現亮眼。

全家表示，過年整體業績向上，其中以差異化鮮食品類表現最為突出，推估主因為年節期間許多餐廳、小吃店休息，便利鮮食成為民眾餐食首選，如義大利麵品牌「uno pasta」成長超過一成，而外出走春方便帶著走的即時鮮食，如壽司手捲、新型態熟食區炸烤物、三明治皆呈成長態勢，杯裝飲品的 Let’s Café與私品茶業績亦持續向上。全家指出，年節期間全家幹道型商場受惠民眾返鄉出遊，業績皆較平時成長近兩倍，其中蘇澳服務區因過年往返宜蘭花蓮遊客增加，帶動業績較平時成長三倍以上。

7-ELEVEN也表示，集結全台逾7,000家門市與風景區、交通轉運及觀光型商場等門市，並串聯新春各項優惠活動，帶動整體業績成長一成。其中，幹道型與風景區周遭門市自助熟食區、可隨時加熱開吃冷凍品與鮮食、湯品等商品，銷量平均較春節前一周成長兩成；方便即食的加熱飯糰、冷藏小點、烘焙麵包等與CITY系列飲品，銷量更成長四成。7-ELEVEN表示，掌握大年初一節令茹素習俗，蔬食商品取得不易，相關商品銷量較春節前一周成長近三成。

全家 春節 義大利

延伸閱讀

春節國道客運運量創疫後新高 轎車卻塞到凌晨4時才舒解

期交所公告股票類契約保證金維持原春節期間保證金收取標準

春節放炮樂極生悲…桃園19件災情 回收場起火全面燃燒

春節年假台澎疏運逾11萬人 澎湖縣長陳光復感謝海空單位辛勞

相關新聞

燁聯、唐榮、華新 開漲盤

不鏽鋼板材上游供應商燁聯（9957）、唐榮和盤元供應商華新昨（3）日各以紅盤開出2月盤價，300系列熱冷軋均調漲每公噸1...

全家、統一超業績強強滾

受惠年節期間長達九天連假，超商雙雄業績強強滾，其中，全家（5903）與統一超7-ELEVEN鮮食、咖啡等業績成長向上。另...

王品、漢來美食 營收看俏

金蛇年農曆連假好旺，餐飲業大發利市，元月營收可期。王品（2727）表示，春節期間初二、初三單日營收均突破億元大關，累計初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。