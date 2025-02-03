期貨商論壇／力成期 架構偏空

力成（6239）以記憶體封測業務為主，持續擴大邏輯產品封測業務，並入主超豐進一步擴大營收貢獻，記憶體與邏輯營收占比約為六比四。力成2024年下半年需求回溫不如預期，除原先西安廠資產已轉移給美光外，邏輯產品中Power Module量產時程遞延，記憶體產品DRAM與NAND Flash需求趨緩，整體營運表現不如市場預期。

展望未來，客戶持續去化庫存及大陸經濟仍在低檔，無論是記憶體與邏輯產品訂單較多短單與急單，僅Power Module將放量，整體展望保守，但將為全年單季低點。細分各項業務來看，記憶體業務受首季為景氣循環低點，第2季將隨客戶給予較顯著訂單，屆時恢復成長力道。

技術面來看，力成期貨自去年7月中旬未能突破歷史高點後，並打出M頭型態，轉為下行趨勢回調修正，當前指數持續以震盪拉回進行整理，短中期均線糾結，長期均線仍處下行趨勢，整體架構延續空頭趨勢。

基本面上，力成長期營運正向，即便2022年與2023年獲利衰退，仍將維持高現金股利配發率，預計今年配發7元、殖利率達6%，將吸引高股息ETF持續加碼，但短期訂單能見度有限，操作上建議投資者暫延續以震盪拉回的格局保守看待。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）