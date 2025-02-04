燁聯、唐榮、華新 開漲盤

不鏽鋼板材上游供應商燁聯（9957）、唐榮和盤元供應商華新昨（3）日各以紅盤開出2月盤價，300系列熱冷軋均調漲每公噸1,000元，在開春進入市場需求旺季下，將可為營運加分。

農曆春節假期結束後的開工第一天，燁聯率先宣布2月份盤價變化。該公司表示，因應原料價格持續上漲，2月價格依前月量、價基礎，304產品調漲1,000元，至於316L系附加價持平，430系列產也以平盤定調。

隨即，唐榮於下午公布2月份產品盤價內容；304系列冷熱軋產品調漲每公噸1,000元；其次，316L系列產品附加價則調漲每公噸2,000元。

另外，不鏽鋼盤元供應商華新也調漲2月份300系列產品每公噸1,000元，另200系列和400系列產品開平盤。華新指出，歐美假期與農曆年節結束，預期全球需求將逐步回穩。

業者指出，每年的開春一向是傳統不鏽鋼需求旺季，惟因鎳價變化和庫存消化問題，近幾年來出現旺季不旺情勢，而依近期市況來看，由於盤商及下游加工業採購量減弱，市場整體庫存比平常偏低，若鎳價繼續走穩，可望吸引加工廠及中小盤進場補料，對唐榮、燁聯營運是一利多。

法人並認為，在大陸加緊進行鋼廠減產下，不鏽鋼供給過剩情況正逐步獲得改善；對岸今年並計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新，有利需求提振，今年市場走勢可望優於去年表現，不銹鋼上下游業界營運成長可期。

據了解，下游各廠包括允強、新鋼、彰源、大成鋼、千興等製管和流通業者，也可陸續順勢進行產品調漲，為市況注入一股新動能，不銹鋼業界營運有望逐漸步入佳境。

另就全球供需來看，歐洲雖面臨車市逆風，然受惠於央行降息步調穩健與終端消費支出回暖，俄烏戰爭亦有望於2025年結束，鋼需前景不看淡。