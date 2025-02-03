王品、漢來美食 營收看俏

金蛇年農曆連假好旺，餐飲業大發利市，元月營收可期。王品（2727）表示，春節期間初二、初三單日營收均突破億元大關，累計初一至初五來客數超78萬人次，較去年同期成長，看好1月營收再創新高。瓦城、全家餐飲除夕至初五業績較去年同期成長超越一成，漢來美食、築間春節檔期業績也增6%。

王品表示，今年春節全台340餘家餐廳來客熱烈，再度創下台灣上市櫃餐飲集團的新紀錄。其中，「西堤牛排」、「陶板屋」、「聚日式鍋物」、「和牛涮」、「原燒」等聚餐品牌業績火熱，應景的中餐品牌「享鴨」、「丰禾」、「莆田」同步躍升，加上外帶年菜、冷凍年菜業績挹注，市場看好，王品台灣事業群1月業績將再次刷新歷史新高紀錄。

漢來美食表示，今年春節營收創歷年新高，主要原因還是來自於增加新店以及調整價格，其次，民眾對於年節到餐廳吃飯已蔚為風潮，帶動業績表現。除夕至初五業績2.42億元，較去年同期增6%。其中，台北漢來、高雄漢來飯店以及高雄巨蛋會館三館的宴會廳營收成長13%，表現最為亮眼。