主動式ETF 三方式區分

隨著主動式ETF與被動式平衡型ETF今(2025)年將加入台灣資本市場，臺灣證券交易所提醒，投資人可透過「基金名稱」、「證券簡稱」及「證券代碼」等三方式區分新種ETF，交易前應了解各產品特性及潛在風險，確保選擇符合自身需求標的。

為使投資人能清楚辨識主動式ETF，證交所針對新種ETF名稱、簡稱、代碼有明確規定，包括主動式ETF的基金名稱必須包含「主動式」字樣，證券簡稱前二字固定為「主動」，且依照投資標的不同，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D；而被動式平衡型ETF則可透過證券簡稱前二字「平衡」，以及證券代碼第六碼T，與現行被動式股票或債券ETF進行區隔。

此外，儘管主動式ETF和被動式ETF名稱皆包含「ETF」，但操作策略截然不同。證交所解釋，現行被動式ETF以追蹤標的指數績效表現為目標，主動式ETF則由基金經理人依據公開說明書所定的投資目標與策略，主動操作及調整投資組合，目標是追求超越基準指標績效表現的機會。由於主動式ETF不會依據標的指數或績效指標（Benchmark）建構投資組合，因此並沒有標的指數成分證券資訊，投資人可於投信官網查詢主動式ETF每日投資組合資訊。

證交所提醒投資人，基金投資組合資訊會於每個營業日基金淨值結算後公布，然而，基於主動式ETF主動操作特性，基金經理人可在次一營業日進行投資組合調整，因此盤中投資組合不一定與前一日公布的投資組合內容相同。

主動式ETF另一特色是可以設定「績效指標」，若基金設有績效指標，公開說明書必須充分揭露績效指標相關資訊，並每月於公開資訊觀測站申報基金淨值與績效指標累計漲跌幅資料，作為投資人評估主動式ETF績效表現標竿之一。

被動式平衡型ETF則屬於現行被動式ETF的延伸，這類ETF追蹤的指數同時涵蓋股票和債券，並且於指數編製規則訂有股票及債券配置比例，投資人可透過查詢公開說明書及投信官網揭露的每日投資組合內容，了解其股債資產配置規則及實際情形，進而做出適合的投資決策，滿足不同風險屬性的資產配置需求。

證交所強調，主動式ETF與被動式ETF並無絕對優劣，投資人應根據自身投資目標與風險承受度選擇最適合產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。