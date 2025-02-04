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榮田2月25日掛牌上櫃

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

工具機大廠榮田精機（7709）訂2月25日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣3,129張，競拍底價39.82元，最高投標張數394張，暫定承銷價45元。競拍時間為2月5日至7日，2月11日開標；2月13日至17日辦理公開申購，2月19日抽籤。

榮田2024年合併營收14.56億元、年增8.1%，不僅創下歷年新高；前三季每股稅後純益達3.65元，更居工具機廠每股獲利王，營運表現亮眼。

原屬東台集團的榮田，主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等產業。榮田總經理陳政鈞指出，榮田看準氫能產業蓬勃發展，成功在氫能源加工領域站穩腳步。榮田看好航太、風電領域成長，今年營收表現預估將維持成長軌道。

航太 風電

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