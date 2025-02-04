聽新聞
0:00 / 0:00
榮田2月25日掛牌上櫃
工具機大廠榮田精機（7709）訂2月25日掛牌上櫃，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣3,129張，競拍底價39.82元，最高投標張數394張，暫定承銷價45元。競拍時間為2月5日至7日，2月11日開標；2月13日至17日辦理公開申購，2月19日抽籤。
榮田2024年合併營收14.56億元、年增8.1%，不僅創下歷年新高；前三季每股稅後純益達3.65元，更居工具機廠每股獲利王，營運表現亮眼。
原屬東台集團的榮田，主要生產電腦數控立式車床、電腦數控立式車銑複合加工機，廣泛應用於航太、風電、軌道交通、汽車工業及半導體領域等產業。榮田總經理陳政鈞指出，榮田看準氫能產業蓬勃發展，成功在氫能源加工領域站穩腳步。榮田看好航太、風電領域成長，今年營收表現預估將維持成長軌道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言