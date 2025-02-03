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敦吉自結去年損益 連四年賺進超過半個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

零組件暨通路商敦吉（2459）於3日公布去年自結數字，全年毛利率創新高，連四年賺進超過半個股本。

敦吉因為通路事業群的光學讀取頭產品結束生命周期，導致該事業群營收明顯滑落，占整體公司業績比重也大降。該公司去年合併營收為51.68億元，年減三成，其中製造事業群的音圈馬達部件為最大營收來源，占比約達三成，其次為連接器及車用設備。

雖然整體營收表現有所下降，但在高毛利產品的驅動下，敦吉去年毛利率達28.46％，較前一年成長大增9個百分點，創年度歷史新高，稅後淨利為5.73億元，年減5％，每股稅後純益為5.3元。

敦吉去年第4季合併營收為12.24億元，季減8％、年減35％，獲利為1.23億元，季減13％、年減24％，每股稅後純益為1.08元。

製造事業群已穩定成為敦吉的營運主力，去年貢獻營收占比達55％，獲利占比更是高達75％，其中音圈馬達相關產品需求持續強勁。

毛利率 營收

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