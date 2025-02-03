低成本AI來了 AI PC大廠受惠？華碩、微星逆勢大漲

DeepSeek推出較低成本的AI模型，讓市場懷疑是否有必要投入大量資源追求高效能AI晶片，3日AI上游硬體股皆大跌，AI伺服器組裝大廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）股價慘遭血洗，不過華碩（2357）、微星（2377）、宏碁（2353）等AI PC概念股逆勢大漲，微星強漲7.99%，華碩大漲6.92%。

DeepSeek打造出媲美ChatGPT的AI模型，並號稱成本僅560萬美元，嚇得美國科技股市值一度蒸發1兆美元，台股中輝達概念股齊重挫，AI股一片慘兮兮，緯穎、廣達、台光電（2383）、奇鋐（3017）、健策（3653）、信驊（5274）、嘉澤（3533）、川湖（2059）等跌停。

不過華碩、微星、宏碁等AI PC概念股卻逆勢大漲，微星飆近8%，一度衝上199元，華碩也大漲超過6%，挑戰前高660元，宏碁上漲逾3%，仁寶（2324）、和碩（4938）也都維持紅盤。

群益投顧表示，DeepSeek的出現使得AI模型訓練成本下降，AI服務的成本、價格也會跟著下降，將加速AI服務的使用率、滲透率快速上升，AI應用可以更快速落地，AI產業生態系從雲走向端是必然的趨勢，推動AI手機 /PC、機器人、工業4.0、電動車或其他Edge AI等應用。

彭博分析師指出，DeepSeek等低成本模型可望驅動更廣泛的AI技術採用，AI推論晶片將被大量部署於PC、智慧手機和頭戴裝置等個人裝置。

華碩AI PC產品線涵蓋高通、英特爾及超微陣營晶片，華碩在元月上旬的美國消費性電子展（CES 2025）火力全開，發表一系列AI解決方案，涵蓋消費性、電競、商用及迷你PC等各領域產品。全球最輕的Copilot+ PC「Zenbook A14」，採用高通最新Snapdragon X系列處理器，預計本季上市。

宏碁董事長陳俊聖表示，去年業績成長近一成，優於業界表現，今年宏碁PC出貨表現請「拭目以待」，他也透露，原預估AI PC甜蜜點將落在今年第3季，看來會更早一點發生。