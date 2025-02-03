群益投顧：DeepSeek 效應 有這些受惠股

群益投顧表示，短期內資本市場對AI鉅額投資的預期修正，仍負面影響 AI 伺服器組裝、機架 、散熱模組、晶圓代工、CoWoS 概念股及IP設計服務相關半導體業、 AI伺服器電源解決方案業的評價，目前維持台積電（2330）、群電（6412）買進建議，台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、川湖（2059）建議Trading Buy。DeepSeek 用的皆為台積電幫 Nvidia(NVDA US)代工的晶片，使用皆為CoWoS先進封裝， 相關設備股可望受惠，但短期成長動能趨緩，對辛耘（3583） 、萬潤（6187）、均華（6640）投資建議維持 Neutral。 PCB領域關注影響主要在上游CCL族群 。

DeepSeek 推出DeepSeek-V3與 DeepSeek-R1等AI模型，資本市場懷疑AI產業對於半導體的產能需求將向下修正，相關歐美上市以NVIDIA為首的AI關聯公司在春節期間估值都出現修正。DeepSeek 出現使AI應用可以更快速落地，AI產業生態系從雲走向端是必然的趨勢，AI手機 /PC、機器人、工業4.0、電動車或其他Edge AI等應用與起，將有利用長期半導體業績的成長。

群益投顧對台股相關族群影響分析

系統組裝/機架/散熱模組：

假設DeepSeek真的是低成本、高效能的話，則CSP業者與AI軟體業者將加速生成式AI模型參數與訓練成本的優化，則短期造成AI模型訓練用伺服器(高階AI伺服器)的需求減少或遞延的可能性將上升，進而短期可能會對AI訓練用伺服器下游硬體相關供應鏈業者造成負面影響；但因AI的整個運作包含訓練與推理，AI模型訓練成本下降，讓AI服務的成本、價格下降，將加速AI服務的使用率、滲透率快速上升，反而會使AI推理運算的需求大幅上升，長期讓AI相關硬體需求仍將向上成長，雲端運算、網路影音串流服務使用得更多，所需要資料中心、伺服器也越多的道理一樣。

假設DeepSeek不是低成本、高效能：近期AI硬體相關類股下跌則為過度恐慌反應，股價將有機會出現回升。但CSP業者與AI軟體業者仍會嘗試生成式AI模型參數與訓練成本優化，將加速AI發展，使後續AI服務的使用率、滲透率將可望加速上升，後續將可望帶動AI相關硬體需求的長期成長。

因DeepSeek推出新的AI模型與服務，將刺激與加速整體AI產業的長期發展與成長，因此在台灣AI硬體相關下游供應鏈中，維持鴻海、廣達、川湖TradingBuy的投資建議。奇鋐與雙鴻（3324）因已到先前推薦之目標價，因此維持Neutral的投資建議。

半導體：

不管DeepSeekv3真正成本多少，但DeepSeek現在是LLM成本最低，使API/Token價格顯著下降，當AI進入門檻降低，更多玩家將加入競爭，軟體變現速度將加快，刺激AI新應用及加速AI邊緣裝置普及，營運商可以發展出好的商業模型，獲得穩定的獲利，有利AI的長期發展，AI也會更普及。市場疑慮DeepSeek出現將會使AI基礎設施成本下降，不利半導體廠商的發展。

事實上，建構完整AI產業生態系，從雲走向端是必然的趨勢。2025年NvidiaCES除GEForceRTX50的推出，亦推出全新GB10超級晶片的ProjectDigits，同時Cosmos平台加速機器人等實體AI的應用，邊緣運算將是2025年的業務主軸。

DeepSeek出現使AI應用可以更快速落地，對半導體而言是有利，即使HPC晶片受到影響，但AI手機/PC、機器人、工業4.0、電動車或其他EdgeAI等應用與起，對國內晶圓代工廠是有利，手機或PC，甚至是高端的晶片還是用最先進的製程，先進封裝的需求還是存在，成熟製程亦會受惠，EgdeAI晶片單價可能較低，但量大。AIASIC也會因推論需求增加，需求也將會向上。

電源：

AI算力可透過優化訓練方式降低對高階GPU需求，不利於NVIDIA GPU相關供應鏈。AI伺服器電源解決方案主要供應商為台達電(2308TT)，其市佔率約60~70%，FLEXPower約15~20%、光寶科(2301TT)約10%。若NVIDIA GPU需求減少，預期對其AI伺服器電源出貨有不利影響。AI投入成本降低則有助於AI軟體、服務產業加速發展。隨著AI應用功能增加，將提升消費者購買邊緣運算裝置端的意願，對AIPC發展有利。AINB電源瓦數高於一般NB，有助於提升產品單價與獲利，群電(6412TT)為主要NB電源供應器供應商，其市佔率達4成以上，將為主要受惠者。對電源供應器廠商維持群電Buy、台達電TradingBuy投資建議。

CoWoS設備：

DeepSeek訓練模型成本可能低於OpenAI的ChatGPT：DeepSeek對外宣稱，其AI技術的開發成本僅558萬美元，遠低於OpenAI的ChatGPT。雖然現在有人表示實際成本遠大於558萬美元，但可能仍低於OpenAI訓練的ChatGPT。DeepSeek用的是Nvidia的晶片：研究機構SemiAnalysis指出，中國對沖基金幻方量化（High-Flyer）在05/2023成立DeepSeek以推動AI技術研發，在此之前，幻方量化於2021年，也就是任何出口管制生效前，投資購買了1萬顆（Nvidia）A100GPU。

近期美國媒體報導指出，DeepSeek實際上大約持有5萬張輝達（Nvidia）H100晶片。Nvidia的A100、H100，或是之後的GB200、GB300皆須使用台積電的CoWoS封裝，台積電法說會表示，CoWoS產能仍供不應求。Nvidia的H100、H200、AMD(AMDus)的MI300的封裝方式是CoWoS-S。Nvidia的B100、B200、B300、GB200則是CoWoS-L辛耘業務除自製濕製程設備，還有再生晶圓、代理設備。辛耘受惠於晶圓代工大廠擴充CoWoS產能，2024/2025年均有對產能做大規模擴產，營運正向，但股價已反映基本面利多，投資建議為Neutral。萬潤2025年營收、獲利皆可望成長。

萬潤表示，目前已規劃四大新產品布局，包括CPO—將以量測、檢測、耦合及通訊測試相關領域為主；SoIC則以點膠產品為主；Panel點膠產品及高階散熱產品技術。萬潤表示，該四大新產品為未來新產品布局重心。萬潤營運正向，但股價已反映基本面利多，投資建議為Neutral。均華專注在先進封裝設備領域。均華主要核心技術為精密取放(PickandPlace)、精密加工與光電整合，尤其晶片挑揀機(ChipSorter)在台灣市占率居冠，同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程。均華2024年先進封裝占營收比重達70%，2025年預計將朝90%。均華營運爆發期已過，投資建議為Neutral。

PCB：

PCB產業方面，DeepSeek橫空出世，市場短線氛圍將偏向企業對於NVIDIA的高資本硬體採購需求將衰退，NVIDIA相關供應鏈CCL廠台光電(2383TT)、ABF廠欣興（3037）(3037TT)或將反映相關疑慮，長線而言，DeepSeek代表的是AI建置將更為廣泛與多元，大型CSP業者仍須投入硬體裝備競賽以維持市場地位，故仍有利AIsever需求量持續增長，亦有利PCB相關業者長期發展；惟研究部認為，下游板廠製作難度正持續提升，良率問題仍為一大考驗，故短線如有反應DeepSeek相關利空，建議先以關注上游CCL廠為主。