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晶技 Q1營收估減17%

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

石英元件大廠晶技（3042）受制於品牌手機客戶拉貨動能放緩，加上產業淡季影響，法人推估本季營收恐季減17.5%，降至27.5億元，而AI與汽車相關業務收入則較其他業務更具韌性。

國內法人出具最新報告指出，由於美國、中國大陸等地手機客戶去年下半年備貨開始放緩，並延續到今年首季，加上消費性與通訊產品需求仍疲弱，短期未見復甦跡象，致使晶技本季營收規模縮減。

不過，晶技的陸系車用客戶展望良好、需求順暢，有望持續搶攻對手市占，預期今年車用業務營收將年增二成以上，占比提升至25%，目前晶季在大陸寧波車用新廠正在擴產中，藉此滿足客戶需求。此外，晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地。

手機 晶技 營收

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