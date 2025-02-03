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昇陽半業績 拚連五年登頂

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
昇陽半董事長梁明成。聯合報系資料照
昇陽半董事長梁明成。聯合報系資料照

再生晶圓廠昇陽半（8028）已於農曆春節假期前完成20億元可轉換公司債發行，該公司今年資本支出約35億元，主要投入擴充再生晶圓高階產能。法人看好，在銀彈上膛與新產能持續開出挹注下，昇陽半今年業績有機會更上層樓，連五年創新高，增幅上看雙位數百分比。

在大客戶需求帶動下，昇陽半去年第4季合併營收首度突破10億元大關，刷新單季營收紀錄；去年合併營收為35.51億元，連續四年創新高，年增6.7％。

昇陽半到去年底為止，台中與新竹廠區合計再生晶圓月產能為63萬片，處於全球同業領先群，產能持續滿載運轉運作。

在客戶端外包量持續增加下，為因應客戶更多高階應用需求，昇陽半積極擴產，預計今年底月產能達80萬片，增幅超過二成。在同業擴產幅度相對沒那麼大之下，屆時昇陽半將在全球再生晶圓市場獨占鰲頭。

至於晶圓薄化方面，據了解，昇陽半相關業務表現逐漸改善，去年第4季已接近損益兩平，今年在AI伺服器應用持續強勁，以及下半年車用需求可能回升帶動下，產能利用率可望提高，加上持續進行成本控制，今年晶圓薄化業務有機會貢獻全年獲利。

晶圓廠 營收

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