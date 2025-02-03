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創意、智原、世芯 後市向好

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠世芯-KY（3661）、創意與智原金蛇年業績喊衝，法人預期，世芯今年營運仍有機會向上，創意、智原也都可望回到成長軌道。

世芯受惠於雲端服務供應商（CSP）自製晶片風潮，美系CSP客戶的AI晶片訂單為其近兩年業績帶來爆發性成長。世芯去年合併營收為519.76億元，年增70.5％，改寫新高，並首度突破500億元大關；去年前三季每股純益為58.43元。

不過，上述CSP客戶的7奈米製程AI晶片案，已進入產品生命周期後段。展望未來，世芯先前預估，今年表現可能較去年持平到小幅增加，惟獲利應能保持成長。而世芯另一北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器案，相關訂單雖有部分擱置，但該公司強調對其貢獻挹注仍可觀。

法人對世芯中長期營運看法樂觀，認為其承接的美系CSP客戶3奈米製程AI晶片案件將於2026年初量產，可望帶來龐大動能，再次迎來營收大爆發。

受到部份委託設計（NRE）專案認列進度遞延影響，創意去年合併營收為250.44億元，年減4.5％，仍是歷史次高；去年每股純益25.75元。法人預估，該公司今年業績將回溫，有機會賺超過三個股本。

世芯 晶片

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