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昕力資收購越南商

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
昕力資。昕力資提供。
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數位轉型軟體開發商昕力資*（7781）昨（2）日公告，已於1月21日完成對越南Alpaca Vietnam Company Limited收購案，結合昕力資訊在金融保險業的系統服務經驗，可進一步擴大國際市場布局。

Alpaca Vietnam Company Limited為越南少數具有自建保險核心系統研發能力的公司，主要提供當地大型保險公司數位解決方案，現有客戶涵蓋東南亞及北歐，並具備軟體研發能力，可協助昕力資*進一步點燃海外市場成長引擎。

昕力資*主要業務為AI數位轉型軟體訂閱與授權、系統建置等服務，為國內少數100%自行研發的軟體公司，自行開發軟體之Systalk.ai（AI應用服務平台）、DigiFusion（企業數位服務中台）兩大產品線，指標性客戶包含國內多家金融業，也有打入醫療照護產業，並獲政府機關採用，累積客戶數超過400家。

昕力資*董事長姚勝富表示，去年底進一步推出GadoSecurity（資訊安全防護）及ESGSwift（ESG數據服務平台）兩大新品，今年隨著自有產品持續增加，加上東南亞業務有所斬獲，營收與獲利將同步向上，較去年呈現雙位數成長。

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