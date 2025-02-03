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精誠、叡揚搶碳盤查商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

研調機構IDC最新報告指出，超過25%亞太地區企業將ESG要求視為未來一年的最大挑戰，加上台灣今年開始開徵碳費，催動龐大的碳盤查需求商機，法人看好將助攻精誠（6214）、叡揚、大世科等資服業者碳盤查業務升溫，助攻業績。

IDC指出，亞太地區為依賴出口的區域經濟體，對歐美市場相關法規高度敏感，必須轉型為更可持續和符合ESG要求的經濟模式，以確保經濟成長並維持競爭力。

精誠自主開發的「Carbon EnVision雲端碳管理系統」，在台灣已獲半導體、醫療器材、能源等大型製造業及金融產業指標性大廠採用，搶搭相關商機。

精誠並持續優化功能，與原廠及生態圈夥伴合作，深化跨國、跨域的系統整合，初期聚焦東南亞市場，除中、英文外，亦有越南文等三種語言介面，滿足布局東南亞的台商供應鏈ESG需求。

叡揚自研碳盤查管理系統近二年透過與顧問業合作，已累積不少客戶，去年下半年起即明顯感受到市場對碳盤查的需求節節升溫。

大世科與同屬大同集團的太陽光電及儲能系統整合服務商大同智能合作，提供整合能源管理系統（EMS）的「零碳戰情管理方案」，受到政府政策推動，許多企業去年下半年起積極進行碳盤查，採用意願也升高。大世科提供的AIoT整合方案「低碳智慧廁所」，客戶詢問度及採用度高，去年已開始陸續貢獻營收。

太陽光電 東南亞 精誠

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