美科技財報周 牽動台積電、鴻海等後市 台股風向球

台股金龍年強漲30%，連續第三年封關收紅，本周包括艾司摩爾（ASML）、微軟、Meta、特斯拉、蘋果、英特爾等科技六強都將公布財報與展望，將是金蛇年開紅盤走勢重要風向球，牽動台積電（2330）、廣達（2382）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光投控（3711）等台股重量級權值股人氣。

本周重量級科技股財報由艾司摩爾在台灣時間29日大年初一打頭陣，30日大年初二微軟、Meta、特斯拉接棒，31日大年初三則有蘋果、英特爾，是市場觀察AI伺服器投資、電動車、半導體與手機等主要產業的重要指標。

本周也將迎來美國聯準會（Fed）利率政策會議。市場普遍預期Fed本次不會降息，且今年降息速度將趨緩，但不致於升息，資金環境仍有利於股市。

因此，即使美股主要指數連漲四日後，上周五（24日）回檔修正，台積電ADR也於23日攀上新高價位後回跌1.2%，法人仍樂觀看待後市。

本周將公布財報的科技大廠中，以蘋果的市值最大，其台灣供應鏈包括台積電、大立光、日月光投控、鴻海、仁寶、廣達、緯創、和碩、國巨、台達電、可成、欣興、嘉聯益等約30家廠商。外資法人指出，蘋果Apple Intelligence是否能帶動智慧機換機潮，仍有待觀察。

微軟則是最積極投入AI基礎建設的雲端服務供應商（CSP），供應鏈包括鴻海、廣達、緯穎等。Meta也是CSP指標廠，供應鏈包括廣達、緯穎、雙鴻、晟銘電等。特斯拉供應鏈則有台達電、貿聯-KY、致茂、順德、東陽、胡連等。

特斯拉與輝達都放眼人形機器人，相關供應鏈都受矚目。微軟等CSP積極投入自研晶片，世芯-KY、創意等特殊應用IC（ASIC）設計公司也將受惠。此外，科技大廠若持續加速AI PC發展，更將全面嘉惠台灣科技產業鏈，從台灣晶圓代工及封測等半導體廠，到零組件（電源供應器、載板、散熱），以及下游的組裝及品牌廠等都將受惠。