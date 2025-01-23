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楠梓電處分滬士電持股
老牌PCB廠商楠梓電（2316）昨（23）日代子公司Wus Group Holdings Co.,Ltd公告董事會決議出售大陸投資事業滬士電子公司1,200萬股以內股票事宜，處分利益待確定後另行公告。
楠梓電說明，主要是整體營運策略及資金之運用。歸屬於母公司業主之權益之比率8.10%，每單位價格及交易總金額俟實際交易後再另行公告。
楠梓電公告，交易相對人大陸深圳證券交易所二級市場投資者。楠梓電說明，處分利益（或損失）待確定後另行公告，深圳證券交易所達成的交易於成立時生效，買賣雙方必須承認交易結果，履行清算交割義務後收款。交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位依深圳證券交易所交易成交當時之價格為準。
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