AGI題材夯 帶旺英業達

大陸雲端巨頭字節跳動旗下「豆包」大模型團隊已在內部組成通用人工智慧（AGI）長期研究團隊，啟動代號名為「SEED Edge」的計畫。隨著字節跳動投入AGI研究，探索AI推理能力的極限，對算力需求也將擴增，催動AI伺服器建置需求成長，主要代工廠英業達（2356）可望受惠。

去年下半年市場即傳出字節跳動將籌組「大模型研究院」，當時字節跳動僅回應表示，有強化大模型相關研究的長期計劃，但並未決定建立獨立研究機構。

不過，綜合陸媒報導，近期字節跳動AGI研究團隊悄悄浮出檯面，傳出1月下旬正式建立代號為SEED Edge的研究項目，核心目標是做出比預訓練和大模型迭代更長期、更基礎的AGI先進研究。其中SEED是豆包大模型團隊名稱，Edge代表最先進的AGI探索。

該AGI研究項目鼓勵跨模態、跨團隊合作，也將獲得單獨的算力資源保障。據了解，SEED Edge初步擬定五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬體整合的下一代模型設計、探索下一代AI學習典範、探索下一個scaling（擴展）方向。

業界人士指出，字節跳動成立SEED Edge、投入AGI長期研究計畫，顯示正展開從基礎研究、技術研發到產品應用全面布局。

字節跳動近期也持續加碼算力投資，旗下雲端平台火山引擎長三角算力中心環評文件上周已獲受理，將斥資人民幣80億元（約新台幣359.9億元），建置超過兩萬台AI伺服器。隨著字節跳動持續推進AI研發布局，英業達身為AI伺服器代工協力廠，將大啖商機。