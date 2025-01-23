宏碁新NB 搶攻教育市場

宏碁（2353）搶攻教育市場，於倫敦「2025 BETT教育展」發表一系列全新筆電，亦擴展其Chromebook產品線。法人看好，隨著新品上市，有助宏碁進一步拓展教育市場業務，助攻營運。

宏碁於2025 BETT 教育展發表全新Acer TravelMate B5 14、TravelMate B3 11，以及可翻轉的TravelMate B3 Spin 12，鎖定學生在學校課堂及混合式學習環境中學習商機。

宏碁亦擴展其Chromebook產品線，推出專為教育市場設計的三款全新筆電以及一款平板，可提升靠性、多功能和成本效益，並支援全新功能，結合高效性能技術。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，Acer Chromebook承諾提供兼具協作及完整技術的功能，使學生能輕鬆獲取所需資訊。因此不僅成為K-12學生日常學習的夥伴，更是教師和行政人員協助學生的重要工具。

展望2025年，宏碁董事長陳俊聖先前表示，研調機構IDC預估今年PC出貨量增長6%；至於宏碁的表現，「請大家拭目以待。」針對AI PC業務，陳俊聖原本預期今年第3季AI PC價格會降到899美元（約新台幣2.96萬元）、799美元或更低的價格甜蜜點，現在因為廠商競爭激烈及技術進步，他認為，價格甜蜜點來臨的時間點可能會比第3季更早。