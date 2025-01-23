華碩搶商機 推多項新品

華碩（2357）衝刺電競商機，旗下ROG攜手沙烏地阿拉伯首都利雅德超大型娛樂觀光城「奇地亞城（Qiddiya City）」，強勢進駐2025台北電玩展，除了展示電競新品外，華碩亦宣布輝達（NVIDIA）最新RTX 50系列顯卡將於本月30日上市。

隨著新品一波波在台開賣，法人看好有望帶動華碩今年首季業績。

華碩表示，本次電玩展攤位設計承襲「Unlock the ROG Lab」—勇於為先的實驗精神，結合ROG、Qiddiya奇地亞城兩大品牌共同擁有的「電馭叛客」風格，同時也是繼去年簽署長期合作夥伴協議以來首度聯合展演。

華碩旗下ROG去年與奇地亞城簽署長期合作夥伴協議，此為華碩在沙烏地阿拉伯市場深耕電競遊戲產業的里程碑，也將對於未來在沙國設立區域總部進行相關評估。

當時雙方規劃，ROG將於奇地亞城的遊戲聖地「遊戲與電競區」內設立電競旗艦店，提供最頂尖的ROG電競筆電、電競顯示器、遊戲周邊裝備等全系列產品，為全球玩家帶來極致的遊戲與購物體驗。