宏致去年12月賺0.13元 力積電損0.01元

宏致（3605）近期股價飆漲，昨（23）日應主管機關要求，公布自結去年12月稅前盈餘2,154萬元，年增131.07%；歸屬母公司業主淨利1,964萬元，年增131.6%，每股純益0.13元。

宏致受惠AI伺服器相關連接器業務出貨放量，市場看好今年首季淡季不淡，單季營收有機會優於去年同期，帶動近期股價強勢表態，龍年封關日股價攻上漲停價62.7元收市，漲5.7元。

【記者李孟珊／台北報導】

晶圓代工廠力積電（6770）近期股價強漲，昨（23）日應主管機關要求，公告自結去年12月淨損2,000萬元，每股淨損0.01元。

力積電近期傳出，在AI製程關鍵中介層技術獲台積電認證，將協同台積電打入輝達、超微等AI巨頭供應鏈，並攜手台積電完成開發四層晶圓堆疊（WoW）技術，現正邁入難度更高的六層晶圓堆疊，技術比三星更強，大咬AI商機。

相關消息激勵力積電股價自1月20日起，連續拉三根漲停價，22日收在19.95元，上漲1.8元。對於相關傳聞，力積電強調，致力轉型，積極開發中介層等AI利基型元件，朝成為國際AI大廠中介層第二供應商的目標邁進，並獲驗證通過，惟細節不便透露。